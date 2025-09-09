New York (ots/PRNewswire) -Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ("Klotho" oder "das Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das Klotho-basierte Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass CEO und Chairman Dr. Joseph Sinkule an der Eröffnungskonferenz und dem wissenschaftlichen Seminar von Klotho teilnehmen wird. Die Veranstaltung, die erste Konferenz über die Zukunft von Klotho-basierten Therapien und Diagnostika, findet im UC-Irvine Beal Applied Innovation Center in Irvine, Kalifornien, am 15. und 16. September 2025 statt.Die beiden wichtigsten wissenschaftlichen Berater und Erfinder des Unternehmens, Dr. Miguel Chillon und Dr. Assumpcio Bosch, werden ihre Forschungsergebnisse zur Erforschung der Klotho-Gentherapie für die Behandlung von ALS, Alzheimer und im Bereich Langlebigkeit vorstellen.Dr. Sinkule wird während der Konferenz für Gespräche mit Investoren und potenziellen Partnern zur Verfügung stehen. Interessierte Parteien können sich an ir@klothoneuro.com wenden.Informationen zu Klotho Neurosciences, Inc.Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ist ein Biogenetik-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer, krankheitsmodifizierender Zell- und Gentherapien konzentriert, bei denen ein von einer patentierten Form des "Anti-Aging"-Gens des Menschen (s-KL) abgeleitetes Protein und seine neuartigen Verabreichungssysteme eingesetzt werden, um die Behandlung von neurodegenerativen und altersbedingten Erkrankungen wie ALS, Alzheimer und Parkinson besser zu gestalten. Das derzeitige Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen firmeneigenen Zell- und Gentherapieprogrammen, die DNA und RNA als Therapeutika verwenden, sowie aus genomikbasierten diagnostischen Tests. KLOTHO wird von einem Team von Einzelpersonen und Beratern geleitet, die über große Erfahrung in der biopharmazeutischen Produktentwicklung und -vermarktung verfügen.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden im Rahmen der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", "projizieren", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "wird sein", "fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung Beschreibungen der zukünftigen kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie z.B. die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen, zusätzliche Chancen zu erkennen und zu realisieren oder seine Finanzprognosen zu erfüllen oder zu übertreffen, sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder im Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Dokumenten beschrieben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") einreicht oder einreichen wird, sorgfältig abwägen, da diese dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.ir@klothoneuro.comWebsite: www.klothoneuro.comKontakt:Jeffrey LeBlanc, CFOir@klothoneuro.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2705840/Klotho_Neurosciences_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceo-von-klotho-neurosciences-nimmt-an-eroffnungskonferenz-und-wissenschaftlichem-seminar-teil-302550154.htmlOriginal-Content von: Klotho Neurosciences, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180858/6113666