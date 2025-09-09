Die Rally am japanischen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt: In den frühen Morgenstunden kletterte der Nikkei 225 an der Tokioter Börse erstmals über die Marke von 44.000 Zählern und markierte damit ein Rekordhoch. DER AKTIONÄR verrät, welche japanischen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten. Neuen Treibstoff erhielt die Rally durch die überraschende Rücktrittserklärung von Premierminister Shigeru Ishiba am Sonntag. Anleger hoffen auf eine politische Wende, zudem befeuern starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär