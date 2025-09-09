DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SANKTIONEN - In der EU werden mögliche Sanktionen gegen China und andere Drittländer wegen des Kaufs von russischem Öl und Gas diskutiert. Damit reagiert die EU auf das wachsende Bestreben der USA, Moskaus Möglichkeiten zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine einzuschränken. US-Präsident Donald Trump hat sich offen für neue Maßnahmen gegen Russland in Zusammenarbeit mit der EU gezeigt, nachdem frühere Bemühungen, Präsident Wladimir Putin zu Friedensgesprächen zu zwingen, gescheitert waren. EU-Vertreter und Diplomaten begannen am Sonntag Verhandlungen über mögliche Inhalte eines neuen Sanktionspakets, wobei potenzielle sekundäre Sanktionen gegen China - einem bedeutenden Abnehmer russischen Öls und Gases - in vielen Diskussionen zur Sprache kamen. Eine Delegation von EU-Beamten sollte gestern separat nach Washington reisen, um mit Vertretern des Finanzministeriums über neue Sanktionen gegen Russland zu sprechen. (Financial Times)

STAHLIMPORTE - Deutschlands größter Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel prangert zunehmende Stahlimporte aus Russland an. "Es ist doch grotesk, dass die EU nach wie vor Stahlimporte in großem Stil aus Russland zulässt, während unsere heimische Industrie ächzt", sagte der Chef von Thyssenkrupp Steel, Dennis Grimm, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Bei uns erleben wir Arbeitsplatzabbau, gleichzeitig finanzieren wir die russische Kriegswirtschaft durch den Kauf von Brammen. Das kann ich keinem meiner Beschäftigten erklären." (WAZ)

JAPAN/USA - Japan hat als Teil eines Abkommens zur Vermeidung hoher Zölle zugestimmt, Donald Trump entscheiden zu lassen, wo 550 Milliarden US-Dollar in den USA investiert werden sollen. Das geht aus einem unveröffentlichten Memorandum hervor, das von beiden Ländern unterzeichnet wurde. Darin wird Japan außerdem nur 45 Tage Zeit gegeben, um vom Präsidenten ausgewählte Projekte zu finanzieren - oder sich auf die Wiedereinführung seiner hohen Zölle einzustellen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 00:33 ET (04:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.