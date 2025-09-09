NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte der Analyst Kian Abouhossein den Papieren im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken den Stempel "Positiv Catalyst Watch", der kurzfristig besonders hohen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Der Experte geht davon aus, dass sich die Deutsche Bank am "Investor Deep Dive" am 17. November mit mindestens 12 Prozent mittelfristig ein höheres Ziel für die Rentabilität (RoTE) setzen wird als zuletzt. Insgesamt setzt der Experte wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Die Deutsche Bank ist dabei ein Favorit./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

DE0005140008