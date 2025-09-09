The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2025
ISIN Name
LU0604768290 AGIF-GL.METALS+MING ITEO INVESTMENT
US17327CBC64 CITIGROUP 25/UND. FLR
LU0106244287 SISF SWISS EQUITY A ACC INVESTMENT
LU0112806418 SW.C(L)PTF-COMM.AMB.SF AT INVESTMENT
IT0005611659 ITALIEN 24/25 ZO
DE000HLB59Y1 LB.HESS.THR.CARRARA09J/24
DE000DJ9ANX1 DZ BANK IS.A2717
DE000HLB59Q7 LB.HESS.THR.CARRARA09A/24
USU9273ADQ59 VW GRP AMER 23/25 REGS
XS2051494222 BRIT.TELECOM 19/25 MTN
US24023LAJ52 DBS GR.HLDGS 23/25 MTN
USG82016AB58 SINOP.G.O.D.18 18/25 REGS
US404280BW89 HSBC HLDGS 18/26 FLR
XS0970852348 ENI S.P.A. 13/25 MTN
US404280BX62 HSBC HLDGS 18/26 FLR
XS2250987356 LENZING 20/UND. FLR
XS1678966935 CNH INDUSTR.FIN.EUR.17/25
DE000A289PC3 DZ HYP PF.R.1229 MTN
XS1877836079 ARCHER DAN. MID. 18/25
US931427AQ19 WALGREENS BO. A. 16/26
DE000MHB60L4 MUENCH.HYP.BK.IS.18/25
FR0013359197 ORANGE 18/25 MTN
