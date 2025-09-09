Interview: EcoGrafs Durchbruch: Patente, kostengünstiger Graphit und Ausbau der Lieferkette

Anzeige / Werbung

Aktuelles Interview mit Andrew Spinks, Geschäftsführer der australischen Graphitfirma EcoGraf, die zuletzt wichtige Fortschritte gemacht hat.

Graphit rückt in den Mittelpunkt der Energiewende - und EcoGraf (ASX: EGR / FSE: FMK) positioniert sich als Schlüsselakteur. In diesem neuen Interview berichtet CEO Andrew Spinks über die neuesten Errungenschaften des Unternehmens: ein branchenführendes, kostengünstiges Reinigungsverfahren, ein kürzlich erteiltes australisches Patent, das die Technologie von EcoGraf für 25 Jahre schützt, und Fortschritte beim Aufbau einer vertikal integrierten Graphit-Lieferkette außerhalb Chinas, die Tansania, Europa, die USA und Asien umfasst.

Mit Unterstützung der Europäischen Union (Status eines vorrangigen Projekts), der KfW-Fremdfinanzierung und sogar einem Förderverfahren des US-Verteidigungsministeriums schreitet EcoGraf rasch auf die Kommerzialisierung seiner Anodenmaterialien zu. Hinzu kommt eine geplante Midstream-Anlage in Tansania - eine der ersten ihrer Art in Afrika - und die Aktionäre können sich auf eine wahre Wachstumsstory freuen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Video enthaltenen Informationen und Inhalte stellen keine Finanzberatung, Handelsberatung oder sonstige Beratung oder Empfehlung dar und stellen diese auch nicht dar. Dieses Video dient ausschließlich Unterhaltungszwecken.



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: AU0000071482