Die Deutsche Bank-Aktie hat zuletzt von ihren Rekordständen eine deutliche Korrektur erfahren. Doch sollten Anleger jetzt Gewinne bei den Papieren mitnehmen oder gerade in diesem Moment den Einstieg wagen? Analysten gespalten Die Einschätzungen der Experten, die aktuell zur Aktie der Deutschen Bank kursieren, könnten unterschiedlicher nicht sein. Am Montag sprach das Investmenthaus Metzler eine Verkaufsempfehlung für den DAX-Konzern aus. Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de