DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. September

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. September

(NEU: *** 13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei BIZ-Innovationsgipfel) === 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031 im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei BIZ-Innovationsgipfel *** 16:00 US/Veröffentlichung revidierter Beschäftigtenzahlen für April 2024 bis März 2025 *** 17:15 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q - DE/IAA, Eröffnung der Automesse für Fachbesucher (bis 14.9.), München ===

