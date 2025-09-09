DJ Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im August deutlich
DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.
Referenzreihe des Maut-Fahrleistungsindex ist die deutsche Industrieproduktion.
September 09, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)
