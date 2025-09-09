Frankreich steht mit dem Rücken zur Wand: Premierminister François Bayrou hat am Abend des 8. September die Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung verloren - ein erwarteter, aber dennoch schwerwiegender Schlag für die Mitte-Rechts-Regierung. Doch während die Regierung im Chaos versinkt und der Druck auf Macron wächst, zeigt sich der französische Aktienmarkt robust. Im Kern der Krise steht Bayrous umstrittenes Sparprogramm: Mit einem Volumen von 43,8 Milliarden Euro sollte es die desolate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
