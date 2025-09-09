Nach Außenhandel und Produktion gestern setzten die Bundesstatistiker heute morgen noch einen oben drauf: Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex gab im August um 2,3 % gegenüber dem Vormonat nach. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat erreichte das Minus 1 %. Zur Erinnerung: Die Lkw-Fahrleistung gibt frühe Hinweisse auf die konjunkturelle Entwicklung in der Industrie. Denn: Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und braucht Verkehrsleistungen.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe