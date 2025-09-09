Die Börse liebt Überraschungen - und Eightco Holdings hat gerade die Schlagzeilen erobert. Innerhalb weniger Stunden explodierte der Kurs der einst unscheinbaren Verpackungsfirma um zeitweise mehr als 5.000 Prozent. Aus einem kleinen Player ist über Nacht ein Milliardenunternehmen im Krypto-Universum geworden. Mitglieder von sharedealsPlus sitzen auch diesmal in der ersten Reihe. Worldcoin-Treasury gestartet Der Grund für den Höhenflug: Eightco kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
