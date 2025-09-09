Michael Saylor lässt nicht locker. Der für seine kompromisslose Bitcoin-Strategie bekannte Gründer von MicroStrategy hat erneut die Kriegskasse geöffnet und in großem Stil zugekauft. Während der Bitcoin-Kurs Stärke beweist, stockt das Unternehmen seine digitalen Goldreserven weiter auf. Doch trotz der bullishen Signale gab es für die Aktie einen herben Rückschlag von unerwarteter Seite.Wie aus einer aktuellen Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat MicroStrategy zwischen dem 2. und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär