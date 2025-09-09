Rotterdam, Niederlande und San Diego (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen wird auch auf dem Branchensymposium zum Thema "Genexpression zur Risikobewertung bei primärem Melanom - Der Merlin-Assay in der klinischen Praxis" vertreten sein.- SkylineDx stellt am Stand Nr. 24 ausSkylineDx (http://www.skylinedx.com/), ein innovatives Diagnostikunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung molekularer Diagnostika für Onkologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat, wird auf dem ADO-Kongress 2025 sein neues europäisches Patientenprogramm Merlin for Me vorstellen. Im Rahmen eines Branchensymposiums wird SkylineDx außerdem anhand aktueller wissenschaftlicher Studien vorstellen, wie die Genexpressionsanalysen (CP-GEP) vom Merlin Assay das Risiko eines Rezidivs des primären Melanoms präzise einschätzen können. Der ADO-Kongress 2025 findet vom 10. bis 13. September 2025 in Essen, Deutschland, im Messehaus Ost statt.Merlin for Me wird zunächst in Deutschland eingeführt und soll Patienten mit Melanom im Frühstadium den Zugang zum Merlin-Test erleichtern, indem es ihnen hilft, sich im Versicherungswesen zurechtzufinden, Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen und gezielte Aufklärungsmaterialien zu erhalten, wodurch der administrative und finanzielle Aufwand reduziert wird. Das Programm ist eine Erweiterung des Angebots von Merlin, um Patienten mit Melanom und ihren Ärzten Zugang zu Genomtests zu ermöglichen. Über Deutschland hinaus plant SkylineDx, das Programm 2026 auch in anderen europäischen Regionen einzuführen."In klinischen Umgebungen haben wir nachgewiesen, dass der Merlin-Assay ein wirksames Instrument für Ärzte ist, um genau zu bestimmen, ob Patienten mit Melanomen ein hohes Metastasierungsrisiko haben und daher einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie unterzogen werden müssen", sagte Dharminder Chahal, CEO von SkylineDx. "Die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ist ein invasiver Eingriff, der Komplikationen mit sich bringen kann. Wenn wir also Ärzten dabei helfen können, unnötige Operationen zu vermeiden, können Patienten eine bessere Versorgung erhalten. Die Patienten sind genau der Grund, warum wir das Merlin-for-Me-Programm entwickelt haben - wir möchten den Zugang zum Merlin-Assay unabhängig vom wirtschaftlichen Status ermöglichen."Details zum Branchensymposium:Titel der Präsentation: Genexpression zur Risikobewertung bei primärem Melanom - Der Merlin-Assay in der klinischen PraxisDatum/Uhrzeit: Donnerstag, 11. September 2025, 16:45 - 17:45 Uhr MEZOrt: Raum CReferenten: Dr. Teresa Amaral, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Med. Thomas Eigentler, Charité - Universitätsmedizin BerlinProgrammdetails:• 16:45 - 17:15 Uhr MEZ: Wissenschaftliche Grundlage und klinische Bedeutung - Dr. Teresa Amaral• 17:15 - 17:45 Uhr MEZ: Fallbezogene Anwendung des Merlin-Assays in der klinischen Praxis - Prof. Thomas EigentlerSkylineDx steht am Stand Nr. 24 für Gespräche über den Merlin-Assay, aktuelle klinische Erkenntnisse und das Programm "Merlin for Me" zur Verfügung.Informationen zum Merlin-Assay (CP-GEP)CP-GEP ist ein nicht-invasives Vorhersagemodell für Patienten mit Hautmelanomen und der einzige kommerziell erhältliche GEP-Test, der klinisch-pathologische (CP) Variablen mit Genexpressionsprofilen (GEP) in einem einzigen integrierten Algorithmus kombiniert. Dieses CP-GEP-Modell ist auch der einzige GEP-Test, der eine binäre Stratifizierung aller Patienten auf der Grundlage eines hohen oder niedrigen Metastasierungsrisikos ermöglicht und sie damit den entsprechenden chirurgischen Maßnahmenkategorien zuordnet, wie sie in den evidenzbasierten Leitlinien für die Krebsbehandlung, -prävention und -vorsorge aufgeführt sind. Das fortschrittliche CP-GEP-Modell wurde von der Mayo Clinic und SkylineDx entwickelt und ist der neueste kommerziell eingeführte GEP-Test, der in mehreren Studien weltweit klinisch validiert wurde. Der Test wurde in den Vereinigten Staaten und in Europa unter dem Namen Merlin eingeführt. SkylineDx arbeitet weltweit mit Diagnostikdienstleistern zusammen, um diesen Test auf den Markt zu bringen und den Zugang für Patienten zu verbessern. Weitere Informationen (einschließlich Referenzen) finden Sie unter www.falconprogram.com und www.merlinmelanomatest.com.Informationen zu SkylineDxSkylineDx ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung molekularer Diagnostik in den Bereichen Onkologie sowie Entzündungs- und Infektionskrankheiten konzentriert. SkylineDx nutzt sein Fachwissen, um die Lücke zwischen akademisch entdeckten Genexpressionssignaturen und kommerziell erhältlichen Diagnostikprodukten mit hohem klinischem Nutzen zu schließen und medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, die Art oder den Status einer Erkrankung genau zu bestimmen oder die Reaktion eines Patienten auf eine Behandlung vorherzusagen. Auf der Grundlage der Testergebnisse können medizinische Fachkräfte die Behandlung individuell auf den einzelnen Patienten abstimmen. SkylineDx hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, und verfügt über eine US-Niederlassung sowie ein CAP/CLIA-zertifiziertes Labor in San Diego, Kalifornien, USA. Um mehr über SkylineDx zu erfahren, besuchen Sie bitte www.skylinedx.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/skylinedx-stellt-das-europaische-patientenprogramm-merlin-for-me-in-deutschland-auf-dem-ado-kongress-2025-vor-302548479.htmlPressekontakt:ICR Healthcare,Alexis Feinberg +1 203-939-2225,Alexis.feinberg@icrhealthcare.comOriginal-Content von: SkylineDx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118978/6113781