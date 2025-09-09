Surefire stellt neue Bohrergebnisse von Yidby vor

Anzeige / Werbung
Surefire Resources hat mitgeteilt, dass es bei seinem Goldprojekt "Yidby" in Westaustralien auf breite Goldzonen gestoßen sei. Die neuen Bohrergebnisse zeigten, dass sich das Goldvorkommen über eine große Fläche erstrecken könnte. Das Unternehmen plant nun, die Größe des Fundes offiziell schätzen zu lassen und eine Genehmigung für den Abbau zu beantragen.
Starke Bohrergebnisse - Gold über viele Meter verteilt
Bei den Bohrungen seien an mehreren Stellen auffällige Goldmengen gefunden worden. Besonders deutlich zeige sich das in einem Bohrloch mit einer Länge von 108 Metern, in dem durchschnittlich 0,62
Gramm Gold pro Tonne Gestein gemessen wurden. Innerhalb dieses Abschnitts fanden sich mehrere kurze Zonen mit deutlich höheren Werten, etwa 4 Meter mit 4,57 Gramm Gold pro Tonne.
Ein weiteres Bohrloch ergab 32 Meter mit durchschnittlich 1,09 Gramm Gold pro Tonne, darunter ein Abschnitt mit 4 Metern bei 2,83 Gramm. Auch an anderen Stellen - insbesondere in zwei benachbarten Bereichen - seien durchgehend gute Werte erzielt worden. Laut Surefire deute das darauf hin, dass sich das Goldvorkommen nicht nur in der Länge, sondern auch in der Tiefe fortsetzen könnte.
