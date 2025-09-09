Hammer-News bei Nebius! Die Aktie des Cloud-Anbieters schnellte am Montagabend nach Börsenschluss um rund 50 Prozent in die Höhe. Auslöser ist ein bedeutender Vertrag im Wert von bis zu 19,4 Milliarden Dollar mit Microsoft, den das Unternehmen zu Wochenbeginn bekannt gegeben hat. Davon profitieren auch AKTIONÄR-Leser. Im Rahmen der Vereinbarung wird Nebius über ein Rechenzentrum in New Jersey Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen bereitstellen. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
