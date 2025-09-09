So reagiert der DAX nach dem Regierungschaos von Paris, und das bewegt den deutschen Leitindex außerdem. Zusätzlich im Fokus: die Aktien von Deutz und der Nebius Group. Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex DAX trat im frühen Handel mit 23.815 Punkten quasi auf der Stelle. Schon zu Wochenbeginn hatten sich Anleger von der Aussicht auf einen Sturz der Mitte-Rechts-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
