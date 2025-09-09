Anzeige
Dienstag, 09.09.2025
Warum diese Aktie jetzt das perfekte Chance-Risiko-Profil für Investoren bietet
onemarkets Blog
09.09.2025 09:40 Uhr
DAX tritt auf der Stelle - Anleger blicken auf politische Turbulenzen

Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt: Der DAX zeigt sich zum Auftakt richtungslos, während die US-Indikationen einen leichten Aufwärtston anschlagen. In Asien überwog hingegen Skepsis - der Nikkei gab spürbar nach. Anleger agieren vorsichtig, denn die Nachrichtenlage verspricht Bewegung.

Makroökonomischer Überblick:

In Paris sorgt ein politisches Beben für Schlagzeilen: Premierminister François Bayrou ist nach einer verlorenen Vertrauensfrage zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron steht nun unter Druck, rasch einen Nachfolger zu präsentieren, um Neuwahlen zu vermeiden - ein Szenario, das die Märkte nervös macht.
Auch aus Australien kamen gemischte Signale: Der NAB Business Confidence Index fiel im August auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten, was auf eine abnehmende Zuversicht in der Unternehmenswelt hindeutet. Immerhin legten die Geschäftskonditionen leicht zu, gestützt durch stabile Umsätze und höhere Beschäftigung.

Im Fokus:

Nebius Group erlebt einen Kurssprung in der Vorbörse. Grund ist ein milliardenschwerer Deal mit Microsoft: Der US-Softwaregigant sichert sich für 17,4 Milliarden Dollar GPU-Kapazitäten, um seine KI-Dienste auszubauen. Die Vereinbarung über fünf Jahre katapultiert Nebius in die Liga strategischer Infrastrukturpartner und unterstreicht den Wettlauf um Rechenleistung für generative KI.

Novartis hingegen zeigt sich vorbörslich kaum bewegt - trotz einer Übernahmeoffensive. Der Schweizer Pharmakonzern kauft die US-Biotechfirma Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden Dollar. Mit dem Wirkstoff Pacibekitug, der in Phase-III-Tests geht, will Novartis seine Position im Bereich Herz-Kreislauf-Therapien stärken. Studienergebnisse deuten auf eine deutliche Senkung von Entzündungsmarkern hin, was den Zukauf strategisch attraktiv macht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG5FYJ 6,64 23156,862741 Punkte 37,79 Open End
Gold Bear UG5E6X 19,57 3875,422105 USD 15,92 Open End
Gold Bear UG524W 1,83 3665,457204 USD 8,88 Open End
DAX® Bear UG2LEH 13,01 25087,930454 Punkte 7,73 Open End
Dow Jones Industrial Average Bull UG8H2Y 13,03 44091,299204 Punkte 29,68 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
SAP SE Call HD9UR4 1,20 280,00 EUR 6,02 16.12.2026
Broadcom Inc. Call UG2W8T 3,94 330,00 USD 4,7 14.01.2026
DAX® Put UG8754 2,68 24000,00 Punkte 55,75 12.09.2025
SAP SE Call UG5787 1,69 260,00 EUR 5,48 16.12.2026
Cintas Corp. Call UG9CDM 1,29 215,00 USD 6,51 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
NVIDIA Corp. Long UG87T0 3,71 151,517762 USD 10 Open End
Broadcom Inc. Long HD6FSQ 8,89 259,306204 USD 4 Open End
Apple Inc. Long HD2N4Y 9,62 158,631592 USD 3 Open End
Nio Inc. Long HD4YSM 3,73 4,114499 USD 3 Open End
Rheinmetall AG Long UG59V3 4,87 1492,796823 EUR 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

