DAX tritt auf der Stelle - Anleger blicken auf politische Turbulenzen

Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt: Der DAX zeigt sich zum Auftakt richtungslos, während die US-Indikationen einen leichten Aufwärtston anschlagen. In Asien überwog hingegen Skepsis - der Nikkei gab spürbar nach. Anleger agieren vorsichtig, denn die Nachrichtenlage verspricht Bewegung.

Makroökonomischer Überblick:

In Paris sorgt ein politisches Beben für Schlagzeilen: Premierminister François Bayrou ist nach einer verlorenen Vertrauensfrage zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron steht nun unter Druck, rasch einen Nachfolger zu präsentieren, um Neuwahlen zu vermeiden - ein Szenario, das die Märkte nervös macht.

Auch aus Australien kamen gemischte Signale: Der NAB Business Confidence Index fiel im August auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten, was auf eine abnehmende Zuversicht in der Unternehmenswelt hindeutet. Immerhin legten die Geschäftskonditionen leicht zu, gestützt durch stabile Umsätze und höhere Beschäftigung.

Im Fokus:

Nebius Group erlebt einen Kurssprung in der Vorbörse. Grund ist ein milliardenschwerer Deal mit Microsoft: Der US-Softwaregigant sichert sich für 17,4 Milliarden Dollar GPU-Kapazitäten, um seine KI-Dienste auszubauen. Die Vereinbarung über fünf Jahre katapultiert Nebius in die Liga strategischer Infrastrukturpartner und unterstreicht den Wettlauf um Rechenleistung für generative KI.

Novartis hingegen zeigt sich vorbörslich kaum bewegt - trotz einer Übernahmeoffensive. Der Schweizer Pharmakonzern kauft die US-Biotechfirma Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden Dollar. Mit dem Wirkstoff Pacibekitug, der in Phase-III-Tests geht, will Novartis seine Position im Bereich Herz-Kreislauf-Therapien stärken. Studienergebnisse deuten auf eine deutliche Senkung von Entzündungsmarkern hin, was den Zukauf strategisch attraktiv macht.

