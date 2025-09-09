Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von uns beobachteten Marktsegmente konnten zunächst einen freundlichen Start in die Woche verbuchen, berichten die Analysten der Helaba.Vor dem Hintergrund der politischen Misere in Paris könnte sich das Blatt aber wenden. DAX-Indikationen würden auf eine leicht negative Reaktion schließen lassen. Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) und Euro-Kurs würden sich am Morgen aber weitgehend unbeeindruckt zeigen. Es ist nach Erachten der Analysten der Helaba jedoch durchaus offen, ob eine Euro-Staatsschuldenkrise 2.0 dauerhaft positiv auf die hiesigen Anleihen und den Euro wirken würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
