Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zollpolitik der USA setzt Kanada deutlich unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zumindest lasse der Arbeitsmarkt diese Vermutung zu. In den letzten Monaten hätten sich die Arbeitsmarktdaten kontinuierlich verschlechtert. Die Arbeitslosenrate sei auf 7,1% gestiegen. Sollten die Inflationsdaten, die nächste Woche am 16.09. veröffentlicht würden, erneut rückläufig sein, sei eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung am 17.09.2025 gesetzt. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Flut an Negativnachrichten für Kanada mittlerweile im Wechselkurs EUR/CAD eingepreist ist, so Oberbank. Vereinzelt seien Kursspitzen bis 1,6500 möglich. Am wahrscheinlichsten halte man aber eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 1,5500 bis 1,6500 für die nächsten Wochen. (09.09.2025/alc/a/a) ...

