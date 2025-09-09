Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Frankreich ist die Regierung Bayrou an der Vertrauensfrage im Parlament gescheitert und Präsident Macron muss nun eine neue Regierung bilden oder Neuwahlen ausrufen, berichten die Analysten der Helaba.Angesichts der Stärke von Le Pens RN dürfte das Letztere eher unwahrscheinlich sein. Eine erneute massive Spreadausweitung sei nicht auszuschließen. Der Risikoaufschlag Frankreichs gegenüber Deutschland habe inzwischen fast bis auf das Niveau Italiens aufgeschlossen. Seit 2022 sinke der BTP-Renditeaufschlag dort im Trend, während der OAT-Spread gegenüber Bundesanleihen seit Jahren eine Ausweitungstendenz aufweise. Hoffnung auf eine Trendumkehr gebe es erst dann, wenn eine konsequente Reform- und Sparpolitik in Paris umgesetzt werde. Die aktuell politische Hängepartie lasse diesbezüglich aber kaum große Fortschritte erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de