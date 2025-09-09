Die SFC Energy AG sorgt erneut für Schlagzeilen: Auf der Rüstungsmesse DSEI in London stellte der Spezialist für Brennstoffzellen die Konzeptstudie EMILY 12000 vor. Mit einer Leistung von bis zu 500 Watt bzw. 12.000 Wattstunden pro Tag markiert das neue Modell einen deutlichen Sprung nach vorn. Im Vergleich zur bekannten EMILY 3000 ist die neue Version viermal so leistungsfähig und soll Militärs künftig eine zuverlässigere, nahezu geräuschlose und emissionsfreie Energieversorgung im Feld bieten. Ab 2026 will SFC Energy das System auf den Markt bringen - produziert wird in Deutschland, Indien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
