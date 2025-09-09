Die Aktie des Online-Brokers Robinhood schnellte am Montag um fast 16 Prozent nach oben und markiert damit den stärksten Tagesgewinn seit Anfang April. Der Grund für die Euphorie unter den Anlegern: Eine Hammer-Nachricht, auf die die Wall Street monatelang gewartet hat.Wie der Indexanbieter S&P Global am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, wird Robinhood in den prestigeträchtigen Leitindex S&P 500 aufgenommen (DER AKTIONÄR berichtete). Der Neobroker wird den Platz von Caesars Entertainment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär