NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,70 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 67 Cent auf 62,93 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch eine allgemein etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem sich zuletzt die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA verstärkt hatte. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten des Handelshauses Trafigura Group aus Singapur hätten zudem niedrige Lagerbestände zur jüngsten Stabilität der Ölpreise beigetragen.

Damit konnte ein angekündigter, moderater Anstieg der Fördermenge durch Staaten der Opec+ die Notierungen weiterhin nicht belasten. Am Wochenende hatten Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel pro Tag ab Oktober beschlossen./jkr/jsl/mis