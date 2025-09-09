In China haben BYD, Xpeng, Nio, Xiaomi und Co den deutschen Herstellern bereits den Rang abgelaufen. Jetzt wollen sie auf dem deutschen Markt punkten. Ein wichtiger Schritt für BYD. Denn außerhalb Chinas können weitaus höhere Margen eingefahren werden.Noch dominieren in Deutschland zwar die heimischen Hersteller, doch es gibt Bewegung, wie ein Blick in die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt: Mehr als 35.000 chinesische Autos im engeren Sinne weist sie von Januar bis August aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
