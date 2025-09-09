Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.09.2025, 16:50 Europa/Berlin In Euro gerechnet konnte der Goldpreis in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von zirka 30 Prozent für sich verbuchen. In Gold Investierte konnten so der Inflation ein Schnippchen schlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital