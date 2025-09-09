Bonn (www.anleihencheck.de) - China wird in dieser Woche die Daten zur Verbraucher- und Produzentenpreisinflation für August veröffentlichen, berichten die Analysten von Postbank Research.Der deflationäre Druck in der Volkswirtschaft könnte anhalten. Die Verbraucherpreisinflation in China habe im Juli bei 0 % gelegen (ggü. 0,1 % im Juni). Die durchschnittliche Inflationsrate habe im bisherigen Jahresverlauf -0,1 % betragen, was bedeute, dass die Verbraucherpreise nach wie vor unter erheblichem Abwärtsdruck stünden. Auf der Nachfrageseite habe sich der Verbrauch der privaten Haushalte trotz der Subventionsprogramme der Regierung nur schwach erholt. Auf der Angebotsseite habe es in vielen Konsumgüterbranchen Probleme mit Überkapazitäten gegeben. Darüber hinaus hätten die niedrigeren Immobilienpreise zu negativen Vermögenseffekten und damit zu einem zurückhaltenden Konsumverhalten geführt. Die Produzentenpreisinflation sei im Juli mit -3,6 % noch niedriger gewesen (gegenüber -3,6 % im Juni). Sie liege bereits seit drei Jahren im negativen Bereich. Eine negative Produzentenpreisinflation könnte sich in schwachen Industriegewinnen für chinesische Unternehmen niederschlagen. ...

