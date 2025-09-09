Linz (www.anleihencheck.de) - Dank eines nachlassenden Preisdrucks senkte die polnische Notenbank den Leitzins bereits mehrmals auf aktuell 4,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation (Jahresvergleich) habe im Juni noch bei 4,1 % gelegen. Mittlerweile liege sie mit 2,8 % innerhalb des Zielbandes der polnischen Notenbank von 1,5 % bis 3,5 %. Weitere Zinssenkungen seien wahrscheinlich. Dennoch könnten innenpolitische Themen in den Fokus der Devisenhändler rücken und die Notenbankpolitik etwas in den Hintergrund drängen. Die Gespräche des neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki mit Premierminister Donald Tusk würden alles andere als reibungslos verlaufen. Es gebe kaum ein Thema, zu dem der Präsident nicht ablehnend stehe. Der Devisenmarkt reagiere üblicherweise auf politische Instabilität. Es sei gut möglich, dass der polnische Zloty in den kommenden Wochen an Wert verliere. Kurswerte von EUR/PLN im Bereich von 4,3500 seien vor diesem politischen Stimmungsbild möglich. ...

