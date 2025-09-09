Volkswagen und PowerCo haben die Serienversion der neuen, hauseigenen Einheitszelle vorgestellt, die ihr Debüt in den kommenden E-Kleinwagen von VW, Skoda und Cupra geben wird. Außerdem präsentieren zwei Konzerntöchter zusammen mit Partnern in München das erste elektrische Motorrad mit Feststoffbatterie - und kündigen den seriellen Einsatz solcher Zellen im Auto für "Ende des Jahrzehnts" an. Volkswagen zeigt auf der IAA Mobility nicht nur seine künftigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
