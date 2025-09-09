Die Aktie von Microsoft gerät unter Druck, doch Analysten bleiben optimistisch. Evercore stuft das Papier weiterhin mit Outperform ein und sieht langfristige Chancen.Marktumfeld trotz Rückgang stabil Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt Evercore überzeugt vom Aufwärtspotenzial der Microsoft-Aktie. Der Rückgang sei nicht fundamental begründet, sondern vielmehr eine Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren. Besonders der Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
