Die neue Kampagne, die auf den Filmfestspielen von Venedig vorgestellt wurde, fängt die Emotionen und Erfahrungen des Perfetto-Kaffeerituals ein

De'Longhi hat anlässlich der 82. Filmfestspiele von Venedig, bei denen die Marke als Sponsor auftritt und mit besonderen Aktionen vertreten ist, seine dritte weltweite Kampagne rund um die Welt des Kaffees gestartet.

Die neue Kampagne spiegelt die kontinuierliche Entwicklung von De'Longhi zu einer Lifestyle-Marke wider, die auf italienischem Design und Innovation basiert. Dieses dritte Kapitel baut auf einer bewährten Erfolgsbilanz der letzten Jahre auf, die die Gruppe beim Ausbau ihres Geschäfts und der Festigung ihrer Marktführerschaft unterstützt hat.

Diese Kampagne wird die bislang umfangreichste der Gruppe sein und eine große Reichweite bei den Verbrauchern über alle traditionellen, digitalen und sozialen Medienkanäle hinweg erzielen. Sie richtet sich an ein möglichst breites Publikum unter Kaffeeliebhabern und potenziellen Verbrauchern, um von der zunehmenden Verbreitung und Premiumisierung von Espressokaffee zu profitieren.

In ihrer ersten Zusammenarbeit haben Brad Pitt und Regisseur Taika Waititi einen verspielten, filmreifen Kurzfilm geschaffen, der die Achtsamkeit des Perfetto-Rituals einfängt und die Überzeugung bekräftigt, dass Kaffee nicht nur ein Getränk ist, sondern ein Perfetto-Erlebnis. In Brads eigenen Worten: "Taika brachte den Humor, De'Longhi brachte das Ritual. Zusammen ergaben sie Perfetto."

Die Kampagne "Die Perfetto-Gebrauchsanweisung" geht über die Mechanik der Kaffeezubereitung hinaus und konzentriert sich stattdessen auf die sensorischen Details, die Vielfalt der Getränke und die hervorragende Qualität. Vergessen Sie langweilige Anleitungen mit One Touch verwandeln Sie Ihre Kaffeepausen in ein atemberaubendes tägliches Erlebnis.

"Unsere Zusammenarbeit mit Brad Pitt hat im Laufe der Jahre zu phänomenalen Ergebnissen geführt, und ich freue mich sehr, unsere dritte globale Kaffeekampagne zu starten", erklärte Fabio de' Longhi, CEO der Group. "Dieses Kapitel wird unser bisher wirkungsvollstes sein. Es soll unsere Führungsposition stärken, ein kontinuierliches Wachstum in diesem Sektor fördern und die Marke De'Longhi als Maßstab für Spitzenleistungen im Bereich Kaffee und für den Erfolg der Branche etablieren."

