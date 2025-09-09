Die Kursrallye der Nebius-Aktie geht in die nächste Runde. Nachdem das Papier des KI-Cloud-Unternehmens bereits seit Jahresbeginn seinen Kurs mehr als verdoppelt hat, springt es am Dienstagmorgen um +50% in die Höhe. Was steckt hinter der Kursexplosion und sind Anleger mit einem Investment in die Nebius-Aktie schon zu spät dran? Der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte Auslöser der Kursexplosion der Nebius-Aktie ist die Bekanntgabe eines Vertrages ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de