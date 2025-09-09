SYDNEY, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Online-Broker Axi freut sich bekanntzugeben, dass die MT5-Plattform nun für sein branchenführendes Programm für finanzierte Trader, Axi Select, verfügbar ist. Diese Integration bietet Tradern die Flexibilität, die Plattform auszuwählen, die am besten zu ihrem Handelsansatz passt - alles an einem Ort.

Axi Select bietet Tradern die einzigartige Möglichkeit, mit bis zu 1 Mio. USD an finanziertem Kapital zu handeln - ohne Bewertungsgebühren, ohne Demokonten und ohne zeitliche Begrenzung. Die Integration der MT5-Plattform eröffnet diese Möglichkeit für noch mehr Trader und verbindet damit modernste Handelstechnologie mit einem klaren Weg zu Kapital und Wachstum.

"Wir haben Axi Select eingeführt, um die Möglichkeiten für ambitionierte Trader neu zu definieren", so Greg Rubin, Leiter von Axi Select. "Durch die Integration von MT5 in das Programm erweitern wir den Zugang und bieten Tradern eine flexiblere und leistungsfähigere Möglichkeit, ihre Handelskarriere mit Axi voranzutreiben."

Die Axi MT5-Plattform bietet:

Erweiterte Diagramm- und Analysetools

Umfassendere Marktabdeckung und schnellere Ausführung

Multifunktionale Handelsschnittstelle mit algorithmischen Handelsfunktionen



Da MT5 nun auf Axi Select verfügbar ist, können Trader alle Vorteile des Programms direkt in ihrer MT5-Umgebung nutzen und haben dennoch die Möglichkeit, weiterhin mit MT4 zu arbeiten, wenn dies ihren Handelsanforderungen besser entspricht.

Sowohl auf MT4 als auch auf MT5 können Axi Select-Trader Folgendes tun:

Auf echten Märkten mit echtem Kapital (von 5.000 USD bis zu 1 Mio. USD) handeln

Fortschritte in Ihrem eigenen Tempo ohne Anmeldegebühren, Herausforderungen oder Zeitlimits machen

Ihre Leistung mit dem Edge Score-System verfolgen

Zugang zu exklusiven Schulungen und Coachings erhalten

Fortschritte auf ihrem Weg zum professionellen Handel machen



Dieser Schritt spiegelt die Mission von Axi Select wider, Trader in jeder Phase zu unterstützen und ihnen Tools und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die auf echte, langfristige Ziele ausgerichtet sind - und nicht nur auf kurzfristige Gewinne.

Für weitere Informationen oder um sich bei Axi Select auf MT5 anzumelden, besuchen Sie bitte: https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.