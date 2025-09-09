Zachenberg (ots) -Die neuen Versionen der integrierten Unternehmensplanungs- und Controlling-Software für den Mittelstand von ecomplan bieten jetzt eine KI-Anbindung über den Smart Guide. Dieser maßgeschneiderte GPT-Bereich für ecomplan-Produkte unterstützt Anwender mit konkreten Nutzungshinweisen, betriebswirtschaftlichem Fachwissen und praxisnahen Tipps. Damit steigern Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Erfolg im Controlling-Alltag.Zusätzlich enthält die neue Generation:- Unterstützung beim Branchen-Benchmarking für realistische Vergleiche und Zielsetzungen- Unterstützung bei der Wöchentliche Liquiditätsplanung nach IDW S6 für Sanierungs- und Finanzsicherheit- Ein ESG-Modul für Nachhaltigkeit, Lieferketten-Compliance und Kreditratings"Unsere Software lebt seit mehr als 20 Jahren vom engen Austausch mit unseren Kunden. Mit dem UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und dem UnternehmensCONTROLLER Projekt 25 haben wir die Rückmeldungen der letzten Monate konsequent umgesetzt. Damit bieten wir mittelständischen Unternehmen Werkzeuge, die nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern auch die Anforderungen der Zukunft erfüllen", erklärt Hanns Peter Weidmann, Gründer und Geschäftsführer der ecomplan GmbH.Mehr Infos: www.ecomplan.dePressekontakt:Hanns Peter Weidmann, 09921-90090, weidmann@ecomplan.comOriginal-Content von: ecomplan GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180854/6114002