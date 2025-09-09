Berlin/Bonn (ots) -Günther Jauch, Ulla Kock am Brink und "Elton" quizzen live im ZDF für den Kampf gegen Krebs - und wieder mit VerlängerungAm Samstag, den 13. September 2025, präsentiert Johannes B. Kerner um 20.15 Uhr seine große Primetime-Show "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" zugunsten der Deutschen Krebshilfe live im ZDF. Im fünften Jahr in Folge ruft der Moderator gemeinsam mit Prominenten und Experten die Fernsehzuschauer dazu auf, den Kampf gegen Krebs mit Spenden zu unterstützen. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung geht es in der ZDF-Mediathek nahtlos weiter: Bis 2.15 Uhr morgens spielen Influencer in "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" für die Deutsche Krebshilfe und sammeln weitere Spenden."Die Deutsche Krebshilfe setzt sich mit großem Engagement für krebskranke Menschen ein. Es ist mir eine Ehre, diese wichtige Arbeit gemeinsam mit engagierten Prominenten im Rahmen eines besonderen Quizabends zu unterstützen", sagt Moderator Johannes B. Kerner."Es ist großartig, dass uns mit Johannes B. Kerner und dem ZDF seit vielen Jahren eine starke Partnerschaft verbindet. Dieser Abend zeigt, welches Potenzial in unserer gemeinsamen Arbeit liegt. Mit Wissen, Kreativität, Tatkraft und Entschlossenheit werden wir auch künftig wichtige Akzente setzen und Hoffnung schenken für alle Menschen, die von Krebs betroffen sind", sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe.In diesem Jahr treten die prominenten Quiz-Kandidaten Günther Jauch, Ulla Kock am Brink und "Elton" gegen Axel Milberg (Literatur und Sprache), Sarah Wiener (Ernährung), Franziska van Almsick (Sport), Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) an. Der Quiz-Kandidat, der in den fünf Duellen die meisten Siege erringt, wird Quiz-Champion. Gleichzeitig sichert jeder gewonnene Wettbewerb 20.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Damit sind bis zu 100.000 Euro für den guten Zweck möglich.Parallel zum Quizgeschehen bietet die dreistündige Live-Show viele Einblicke in die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe. In Gesprächen und filmischen Einspielern werden Initiativen, Projekte und aktuelle Forschungsarbeiten vorgestellt. Moderator Johannes B. Kerner spricht zudem mit Betroffenen über ihren persönlichen Umgang mit der Krankheit - und wie krebskranke Menschen und ihre Angehörigen in schwierigen Zeiten Unterstützung durch die Deutsche Krebshilfe erfahren.Während der Sendung nehmen Prominente im Studio die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Mit dabei sind unter anderem die Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention und TV-Moderatorin Susanne Klehn, "SOKO Wismar"-Schauspieler Dominic Boeer, Mirjam Meinhardt vom ZDF-Mittagsmagazin sowie Raul Richter aus der Serie "Notruf Hafenkante"."Die Spenden-Challenge" live in der Nacht in Web und App des ZDFNach dem dreistündigen Spenden-Special geht es ab 23.15 Uhr mit "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" live in Web und App des ZDF weiter. Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitch, aber auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF stellen sich während der Nacht in immer neuen Spielrunden der Spenden-Challenge beim "Quiz-Champion". Für jedes gewonnene Duell erspielen sie zusätzlich 1.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Die Stars, die sich durch alle fünf Kategorien gequizzt haben, nehmen im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die Deutsche Krebshilfe per Telefon entgegen oder chatten mit Zuschauern und Fans.Während der rund 6-stündigen Sendezeit von Samstagabend, 13. September, ab 20.15 Uhr bis Sonntag, 14. September, um 2.15 Uhr sind die Spendentelefone unter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) erreichbar. Spenden sind auch online möglich unter www.krebshilfe.de/quiz-champion/. Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6114009