© Foto: Monika Skolimowska - dpaDell-Finanzvorstand Yvonne McGill verlässt das Unternehmen, der PC-Hersteller bekräftigt seine Prognosen und glaubt durch starke Umsätze aus dem KI-Server-Bereich und Infrastruktur-Bereich an weiterhin gute Zahlen.Dell Technologies gab bekannt, dass die Finanzvorständin Yvonne McGill zurücktreten wird. Die Aktien fielen nach der Bekanntgabe um 1,8 Prozent. Der Posten wird vorerst an David Kennedy, einen langjähirgen Vertrauten des Unternehmens übertragen, während McGill bis zum Ende des dritten Quartals 2026 als Beraterin fungiert. Dell betonte bei der Personalie, dass dies nicht das Ergebnis von Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen sei. Zudem bekräftigte der PC-Hersteller seine im …Den vollständigen Artikel lesen ...
