Constantin Film präsentiert heute einen ersten Trailer sowie das Plakat zu DER MEDICUS 2, der am 25. Dezember 2025 in die deutschen Kinos kommt.Sehen Sie hier erste epische Ausschnitte zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=nOtRYEqYE1kDas mit Spannung erwartete Sequel des Historienepos DER MEDICUS begeisterte 2013 allein in Deutschland über 3,6 Mio. Kinobesucher*innen und wurde in über 60 Länder verkauft. Regisseur Philipp Stölzl inszenierte erneut ein hochkarätiges Ensemble aus internationalen Stars und spannenden Newcomern: Neben Tom Payne als Mediziner Rob Cole stehen Emily Cox, Áine Rose Daly, Owen Teale, Emma Rigby mit Liam Cunningham und Aidan Gillen gemeinsam vor der Kamera. In weiteren Rollen sind unter anderem Malick Bauer, Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding, Rosie Boore, Sara Kestelman, Evelyn Craven, Leonard Scheicher, Máté Haumann, Finty Williams, Francis Fulton-Smith sowie Anne Ratte-Polle zu sehen. Die aufwendigen Dreharbeiten fanden von August bis Oktober 2024 in Ungarn, Köln und Berlin statt.Inhalt: 11. Jahrhundert: Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung - das Leiden der menschlichen Psyche.DER MEDICUS 2 ist eine Wolf Bauer / Philipp Stölzl Produktion, produziert von Till Derenbach und Michael Souvignier von Zeitsprung Pictures, Wolf Bauer sowie Sebastian Werninger von UFA Fiction. Co-Produzenten sind Prime Video, ZDF, Constantin Film und Beta Cinema. DER MEDICUS 2 wird erneut von Regisseur Philipp Stölzl inszeniert, basierend auf einer Geschichte von Jan Berger und Philipp Stölzl. Den Weltvertrieb hat Beta Cinema übernommen.Weiterer Finanzierungspartner ist MMC Movies Köln. Gefördert wurde der Film von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem Deutscher Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Hungarian Film Incentive.Kinostart: 25. Dezember 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Tom Payne, Emily Cox, Áine Rose Daly, Owen Teale, Emma Rigby, Malick Bauer, Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding, Rosie Boore, Sara Kestelman, Evelyn Craven, Leonard Scheicher, Máté Haumann, Finty Williams, Francis Fulton-Smith, Anne Ratte-Polle mit Liam Cunningham und Aidan GillenDrehbuch: Stewart Harcourt, Caroline Bruckner, Philipp Stölzl sowie Jan Berger und Marc O. Seng nach einer Geschichte von Jan Berger und Philipp StölzlCo-Produzenten: Dr. Christoph Schneider, Andreas Hartmann, Cristian Parra (Prime Video), Frank Zervos (ZDF), Dirk Schürhoff (Beta Cinema)Executive Producers: Oliver Berben, Martin Bachmann, David Kehrl, Tom PayneProduzenten: Till Derenbach, Michael Souvignier, Wolf Bauer, Sebastian WerningerRegie: Philipp Stölzl