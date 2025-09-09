EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Research Update

Eckert & Ziegler: Berenberg startet Coverage mit "Kauf"-Empfehlung und Kursziel von 24 € - Kurspotenzial 47%



09.09.2025

Berlin, 9. September 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700), ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Messtechnik, wird künftig von der Hamburger Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bewertet. In ihrer Initialstudie sprechen die Analysten eine "Kauf"-Empfehlung mit einem Kursziel von 24,00 € aus. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 46,8% gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von EUR 16,35 am 8. September 2025.



Die Analysten betonen insbesondere die starke Marktpositionierung der Eckert & Ziegler SE, die von der steigenden Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen Radioisotopen in der Nuklearmedizin profitiert.



Der vollständige Research Report ist im Bereich Investoren auf der Website der Gesellschaft verfügbar:

https://www.ezag.com/investors/analyses/



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



