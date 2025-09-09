Chinesische Autobauer blasen zum Angriff auf Deutschland. Neben BYD will auch XPeng die Rivalen VW, Mercedes-Benz und BMW in ihrem Heimatmarkt schlagen. Dafür plant XPeng den Aufbau eines großen Händlernetzes in Deutschland. DER AKTIONÄR verrät, was die Chinesen in der Bundesrepublik auf die Beine stellen wollen.XPeng sieht Europa als wichtigen Absatzmarkt, auf dem sich die Marke beweisen will. Bisher ist der chinesische Autobauer auf dem europäischen Kontinent bereits in 19 Ländern aktiv - bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär