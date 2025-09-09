© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresMicrosoft kämpft mit Kapazitätsengpässen bei Azure und setzt nun auf Nebius. Der Deal über 17,4 Milliarden US-Dollar lässt die Aktie des KI-Cloud-Anbieters nachbörslich um über 50 Prozent steigen.Die Aktien der Nebius Group sind nachbörslich um über 50 Prozent in die Höhe geschossen. Auslöser war ein milliardenschwerer Vertrag mit Microsoft über die Bereitstellung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Der Fünfjahresdeal hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar und könnte sich auf bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar erhöhen, wenn Microsoft zusätzliche Kapazitäten nachfragt. Ab Ende des Jahres soll Microsoft aus einem neuen Nebius-Rechenzentrum in Vineland, New Jersey, dedizierte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE