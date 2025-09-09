Anzeige
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 09.09.2025

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 09.09.2025

(NEU: Absage Stada, mögliche IPOs TK Elevator und KNDS 2026) 

 
Stada Arzneimittel AG 
ERSTNOTIZ: Abgesagt - Unternehmen verkauft an CapVest 
BRANCHE: Pharma 
SITZ: Bad Vilbel 
 
Ottobock SE & Co KGaA 
ERSTNOTIZ: Ende September bis Mitte Oktober (Bericht) 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt 
VOLUMEN (STÜCK): Eigentümerfamilie könnte 25 bis 30 Prozent der 
         Anteile an die Börse bringen 
BEWERTUNG: spekulativ über 6 Milliarden Euro 
 
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA 
ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off 
BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe) 
SITZ: Kiel 
VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit 
 
Aumovio SE (Automotive-Sparte von Continental) 
ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off 
BRANCHE: Autozulieferer 
SITZ: Frankfurt 
 
Vincorion Advanced Systems GmbH 
ERSTNOTIZ: zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Wedel 
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild 
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen 
BRANCHE: Energieversorgung 
SITZ: Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
TK Elevator GmbH 
ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor 
      (Bloomberg-Bericht Sept. 2025) 
BRANCHE: Aufzugtechnik 
SITZ: Düsseldorf 
BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025) 
 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Amsterdam 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen 
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ: Limburgerhof 
 
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen) 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) 
ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025) 
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse 
SITZ: 
 
Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns) 
ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich 
BRANCHE: Übertragungsnetze 
SITZ: Bayreuth 
BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)) 
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter 
SITZ: München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Selfio (Tochter der 3U Holding) 
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) 
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte 
SITZ: Bad Honnef 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ: Frankfurt 
 
Contentful 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option 
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) 
 
HH2E 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler 
SITZ: Düsseldorf 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
DKV Mobility 
ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC 
BRANCHE: Tankkarten-Anbieter 
SITZ: Ratingen 
 
Raisin GmbH 
ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch 
BRANCHE: Finanzdienstleistungen 
SITZ: Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE: Auto-Anzeigen 
SITZ: Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

