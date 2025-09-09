Gold & Kupfer auf historischem Boden - Neues Kapitel bei Askari: CEO im Interview!

Anzeige / Werbung
Ein vergessener Goldgürtel, historische Bohrergebnisse - und ein CEO, der genau weiß, wo er ansetzen muss. Askari Metals startet mit einem Brownfield-Projekt in Äthiopien durch. Im exklusiven Interview verrät CEO Gino D'Anna, warum Sichtgold, Hochgrade und Bohrbereitschaft nur der Anfang sind.
Askari Metals schlägt ein neues Kapitel auf. Im Interview erläutert CEO Gino D'Anna, dass sich der Fokus des Unternehmens künftig auf Äthiopien richtet. Im Zentrum steht das Gold- und Kupferprojekt Nejo, gelegen auf einem Greenstone-Gürtel in Zentral-West-Äthiopien. "Askari hat einen bedeutenden, transformativen Schritt in Richtung Goldexploration und -entwicklung in Äthiopien gemacht", sagte D'Anna. Der Schritt fußt nach seinen Worten auf Erfahrungen und Teamstrukturen aus früheren Projekten in Namibia, wodurch der Einstieg gelinge, ohne Infrastruktur doppelt aufbauen zu müssen.
Geologischer Kontext und Nachbarschaft
Nejo umfasst nach Unternehmensangaben rund 1.174 Quadratkilometer und liegt in unmittelbarer Umgebung der Tulu-Kapi-Mine, deren Ressource mit rund 1,7 Millionen Unzen Gold beziffert wird. Entlang des Streichens befindet sich die Lagerstätte Kurmuk, die auf etwa 3,4 bis 4 Millionen Unzen geschätzt wird. D'Anna verweist darauf, dass Äthiopien als bergbaufreundlicher gelte und die Infrastruktur sich verbessere. Vor allem aber habe es im Gürtel bislang wenig moderne, systematische Exploration gegeben. "Das eröffnet uns einen echten First-Mover-Vorteil", sagte er.
Brownfield-Charakter als Beschleuniger
Nach Darstellung des CEO ist Nejo kein klassisches Frühphasen-"Greenfield"-Projekt. Seit den 1950er-Jahren wurden dort Diamant- und RC-Bohrungen, Schürfgräben, Kartierungen, Boden-Geochemie und geophysikalische Programme durchgeführt. D'Anna kündigte an, diese Historie zunächst zu verifizieren. Bestätigungs- und Zwillingsbohrungen sollen die Daten auf den heutigen Standard heben. "Im Unterschied zu Projekten, die erst Ziele definieren müssen, wissen wir bereits, wo wir ansetzen und welche Geologie uns erwartet", erklärte er. Drei Ziele - Guji, Komto 1 und Komto 2 - seien bohrbereit; weitere Ziele im Westen benötigten lediglich ergänzendes Trenching, bevor auch dort Bohrgeräte mobilisiert würden.
