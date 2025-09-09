

EQS-Media / 09.09.2025 / 12:09 CET/CEST





Istanbul - Die 30. Eurasia Packaging Istanbul Fair wird vom 22. bis 25. Oktober 2025 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul wieder die führenden Unternehmen, Vorreiter und neuesten Technologien der Verpackungswelt an einem Ort zusammenbringen.

Die Eurasia Packaging Istanbul gilt als die größte und umfassendste Messe der Verpackungsindustrie in einem riesigen geografischen Gebiet, von Europa bis Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Sie bietet seit jeher die ideale Plattform für globale und lokale Marken, um neue Geschäftspartnerschaften und Handelsmöglichkeiten zu schaffen.

Bei Eurasia Packaging Istanbul trifft Nachhaltigkeit auf Technologie Die in Zusammenarbeit mit RX Tüyap und dem türkischen Verband der Verpackungshersteller (ASD) organisierte Messe zeigt das gesamte Spektrum der Verpackungsindustrie von der besten Seite - von Verpackungsmaschinen und Technologien zur Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu Drucksystemen, Automatisierung, recycelbaren Verpackungen und umweltfreundlichen Materialien.

Auch dieses Jahr wird die Messe wieder eine dynamische Präsentationsfläche für innovative Verpackungslösungen sein, die auf Schlüsselindustrien wie Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Pharmazeutika, Hygiene und Logistik zugeschnitten sind.

Über 1200 Aussteller, fast 80 000 Besucher: Ein bahnbrechender Treffpunkt für die gesamte Branche Als einzigartige Handelsplattform für Geschäftsentwicklung, Investitionsplanung und Branchenvorausschau bietet die Messe einen Treffpunkt für über 1200 lokale und internationale Unternehmen und Unternehmensvertreter, die ihre innovativen Lösungen an vier Tagen fast 80 000 Fachleuten aus der ganzen Welt präsentieren.

Mit steigender Nachfrage in Bereichen wie Nachhaltigkeit, digitale Transformation und Lebensmittelsicherheit bleibt die Verpackungsindustrie eine der am schnellsten wachsenden und exportorientierten Branchen der Türkei. Die Ausweitung des E-Commerce und das gestiegene Umweltbewusstsein sind ein Motor für Innovationen und Investitionen in der gesamten Branche.

Die Eurasia Packaging Istanbul Fair freut sich, alle Interessengruppen zu empfangen, welche die Zukunft schon heute mitgestalten wollen - mit Lösungen, die zu diesen strategischen Veränderungen passen.

Erleben Sie die Zukunft der Verpackungsbranche auf der Eurasia Packaging Istanbul 2025 Die Messe findet vom 22. bis 25. Oktober 2025 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt und feiert ihr 30-jähriges Jubiläum als führendes Branchenevent der Verpackungsindustrie in der Region. Vier Tage lang haben Fachleute aus der Branche die Gelegenheit, die neuesten Technologien zu entdecken, sich mit nachhaltigen Innovationen vertraut zu machen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen, die den Sektor nach vorne bringen. Erfahren Sie mehr unter packagingfair.com . Kontakt: Burcu Buse Arseven

burcu.arseven@unite.com.tr

Emittent/Herausgeber: Eurasia Packaging Istanbul Fair

Schlagwort(e): Events



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





