Star-Investorin Cathie Wood setzt ihre Wetten auf Krypto fort. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat am Montag für rund 4,46 Millionen US-Dollar Aktien des Ethereum-Treasury-Unternehmens BitMine Immersion Technologies erworben, während gleichzeitig Anteile an Robinhood Markets im Wert von über fünf Millionen US-Dollar verkauft wurden. BitMine: Ethereum-Gigant im Fokus von Ark Invest Nach den jüngsten Handelsunterlagen kaufte der ARK Innovation ETF 67.700 BitMine-Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF stockte um 21.890 Anteile auf, während der ARK …
