Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 131 Millionen Euro brutto eingenommen, um die kürzlich angekündigte Übernahme im Drohnengeschäft zu finanzieren. Wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurden knapp 13,9 Millionen neue Aktien zu je 9,45 Euro platziert. Die Kapitalerhöhung erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren, wobei das Bezugsrecht der bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
