Im Einklang mit der Bahrain Economic Vision 2030 verbessert eine führende Bank in Bahrain die KI-Erfahrungen für ihre Kunden

MANAMA, Königreich Bahrain, Sept. 09, 2025, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenmanagement, AWS und NAIB IT, einem in Bahrain ansässigen Systemintegrator, der für die Bereitstellung hochwirksamer Technologielösungen für Banken, Behörden, den öffentlichen Sektor und Unternehmen bekannt ist, unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Denodo-Plattform zu implementieren, um die Daten- und KI-Infrastruktur der Bank im Einklang mit der Vision 2030 Bahrains und der nationalen Ausrichtung auf die digitale Transformation zu erweitern.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa, Managing Director bei NAIB IT, Herr Anwar Murad, Deputy CEO - Banking bei der Al Salam Bank, Herr Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank, sowie Herr Gabriele Obino, Regional Vice President Südeuropa und Naher Osten bei Denodo und General Manager bei Denodo Arabian Limited, teil.

Mithilfe der Denodo-Plattform wird die Al Salam Bank in der Lage sein, ihre Unternehmensdaten über verschiedene Systeme hinweg zu vereinheitlichen, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und Innovationen vorantreibt. Dieser Schritt spiegelt auch das Engagement der Bank wider, im Einklang mit der langfristigen wirtschaftlichen Vision des Königreichs Bahrain eine führende Rolle bei Innovationen im digitalen Bankwesen einzunehmen.

Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa erklärte: "Diese strategische Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein auf Bahrains Weg zur digitalen Transformation dar. Wir freuen uns, Partnerschaften zu fördern, welche die technologischen Fähigkeiten unseres Landes voranbringen und unsere Position als regionaler Fintech-Hub stärken. Durch Initiativen wie diese schaffen wir die Grundlage für eine wissensbasierte Wirtschaft, die mit der Vision 2030 von Bahrain im Einklang steht."

"Bei der Al Salam Bank sind wir bestrebt, an der Spítze der digitalen Transformation im Finanzsektor zu bleiben", erklärt Anwar Murad, Deputy CEO - Banking bei der Al Salam Bank. "Diese strategische Partnerschaft mit Denodo und NAIB IT stellt einen bedeutenden Schritt zur Förderung unserer digitalen Reife und zur Optimierung der Nutzung von Daten und KI dar, um unseren Kunden einen besseren Service bieten zu können. Durch die Nutzung von Echtzeit-Datenintegration und KI-gestützten Analysen streben wir an, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern, die operative Agilität zu stärken sowie ein personalisierteres und nahtloseres Bankerlebnis zu bieten. Diese Initiative geht über die Einführung neuer Technologien hinaus - sie steht für unser Engagement, intelligente Lösungen in unsere Kerngeschäfte zu integrieren, fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und die Al Salam Bank als zukunftsorientierte Institution zu positionieren, die sich an den Zielen der Vision 2030 für Bahrain orientiert."

"Diese Partnerschaft spiegelt unsere Vision wider, eine intelligentere und agilere Bank aufzubauen, die sich auf fortschrittliche Daten- und KI-Fähigkeiten stützt. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative nicht nur das Kundenerlebnis verbessern, sondern auch einen Maßstab für Innovation in der Region setzen wird", so Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank.

Die Al Salam Bank hat eine strategische Vereinbarung mit Denodo und NAIB IT unterzeichnet, um ihre Datenmanagement- und KI-Initiativen über den AWS Marketplace voranzutreiben. Dies ermöglicht eine schnellere Beschaffung, Cloud-native Skalierbarkeit und Echtzeit-Zugriff auf Datenprodukte, um Innovationen zu beschleunigen. Die Vereinbarung bildet einen wichtigen Pfeiler in der umfassenden Roadmap zur digitalen Transformation der Al Salam Bank und festigt ihre Position als Vorreiterin im Bereich Smart Banking in der Region. Dank der Funktionen der Denodo-Plattform für logisches Datenmanagement , einschließlich einer universellen semantischen Ebene, kann die Al Salam Bank Daten aus ihren Kernsystemen, Cloud-basierten Diensten und von Fintech-Partnern innerhalb von Minuten statt Wochen verbinden und verwalten. Die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen ermöglicht KI-gestützte Analysen und Berichte, wodurch schnellere, datengestützte Entscheidungen auf Führungs- und Betriebsebene getroffen werden können.

Gabriele Obino, Regional Vice President und General Manager für Südeuropa und den Nahen Osten bei Denodo, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Wir sind stolz darauf, die Al Salam Bank auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen. Unsere Plattform ermöglicht Echtzeit-Datenzugriff, Governance und Agilität - entscheidende Komponenten für den Erfolg von KI. Diese Partnerschaft verdeutlicht, wie modernes Datenmanagement Finanzinstitute in die Lage versetzt, in einer sich rasch entwickelnden digitalen Wirtschaft eine führende Rolle einzunehmen."

"Als lokaler Integrator ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass globale Innovationen zu lokalem Erfolg führen", erklärt Ebrahim Sonde, COO bei NAIB IT. "In Zusammenarbeit mit der Al Salam Bank und Denodo verpflichten wir uns, eine robuste, sichere und skalierbare Datenarchitektur bereitzustellen, die eine sinnvolle Transformation vorantreibt."

Durch die Einführung der logischen Datenverwaltungsebene der Denodo-Plattform und die Nutzung der Implementierungskompetenz von NAIB IT erwartet die Bank weitere Verbesserungen in Bezug auf betriebliche Effizienz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Serviceflexibilität. Der Echtzeit-Zugriff auf Daten ermöglicht Teams nicht nur schnellere Einblicke, sondern verbessert auch die Endbenutzererfahrung.

Mit dieser Transformation festigt die Al Salam Bank ihre Position als technologisch fortschrittliches Institut, das sich an den Zielen der Vision 2030 für Bahrain orientiert und bereit ist, in einer Zukunft, die von intelligenten Finanzdienstleistungen geprägt ist, eine führende Rolle zu übernehmen.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Über NAIB IT

NAIB IT ist ein führender Systemintegrator, der sich auf End-to-End-Technologielösungen für verschiedene Branchen spezialisiert hat. Wir entwerfen, implementieren und optimieren geschäftskritische Systeme, von Firmen-Software-Anwendungen, ERP- und Blockchain-Plattformen bis hin zu KI-gesteuerten Plattformen, und verbinden dabei Infrastruktur, Daten und Arbeitsabläufe nahtlos miteinander. NAIB IT genießt das Vertrauen von Branchenführern und bietet skalierbare, sichere sowie zukunftsfähige Integrationslösungen, die Effizienz und Innovation fördern. Die Mitglieder des NAIB-IT-Teams sind Mitglieder des Forbes Technology Council. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte naibit.com.

Über die Al Salam Bank

Die Al Salam Bank (Al Salam Bank) hat ihren Hauptsitz im Königreich Bahrain und wurde 2006 gegründet. Seitdem hat sie sich einen Ruf als die am schnellsten wachsende Bank im Königreich und als einflussreiche Kraft in der islamischen Bankenbranche auf regionaler Ebene erworben. Die Bank nutzt ihre robuste Finanzlage als branchenweit stärkste Bank in Bezug auf das Kapitalvermögen und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Risikominderung sowie der effektiven Anpassung an die Marktdynamik durch ihre agile und aggressive Wachstumsstrategie.

Die Bank hat eine "Digital First"-Strategie eingeführt, um den modernen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Sie bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen und ein nahtloses, transformatives Kundenerlebnis. Die Al Salam Bank nutzt die Möglichkeiten datengestützter Erkenntnisse sowie modernster Technologie und bietet über ihr ausgedehntes Netz von Filialen sowie Geldautomaten eine umfassende Palette innovativer und einzigartiger schariakonformer Finanzprodukte sowie-dienstleistungen an. Neben ihrem vielfältigen Angebot an Privatkundenbankdienstleistungen bietet die Bank auch Firmenkundenbankgeschäfte, Private Banking, Vermögensverwaltung, internationales Transaktionsbankgeschäft sowie Treasury-Dienstleistungen an.

