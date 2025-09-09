HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft. Saint-Gobain sei einer seiner "Top Picks" angesichts von Umstrukturierungen bei den Franzosen./tih/bek



