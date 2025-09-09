Paris (www.anleihencheck.de) - Wie von den Märkten erwartet, dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im September unverändert lassen, so François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Die jüngsten Konjunkturdaten würden keine weitere Senkung rechtfertigen. Das im Juli mit den USA geschlossene Handelsabkommen, das die Zölle für den Großteil der europäischen Exporte auf 15% begrenze, habe die Unsicherheit verringert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de