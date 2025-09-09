Keine Frage, der BMW iX3 und der elektrische Mercedes GLC haben mit ihren Weltpremieren die Schlagzeilen dominiert. Doch auf der IAA in München haben auch zahlreiche weitere Hersteller teils sehr interessante Modelle für den Fuhrpark-Einsatz präsentiert. Für beide Unternehmen ist die Bedeutung ihrer neuen E-SUV enorm. BMW hat Berichten zufolge bis zu zehn Milliarden Euro in die Entwicklung der Neuen Klasse investiert - also nicht nur für den iX3, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net