Changan bringt nach dem elektrischen Mittelklasse-SUV Deepal S07 nun auch den etwas kleineren Deepal S05 nach Europa. Die auf der IAA vorgestellte europäische Modellversion des Kompakt-SUV startet zu Listenpreisen ab 38.990 Euro - und übertrifft ihren großen Bruder bei mehreren technischen Leistungsdaten. Changan preist sein zweites Europa-Modell in Deutschland genau 6.000 Euro unter dem Debütstromer Deepal S07 ein. Dieser kostet hierzulande bekanntlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net